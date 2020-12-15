سكاكا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مركز صوير وعدداً من المراكز والقرى التابعة له، وذلك ضمن الزيارة التفقدية لمراكز وقرى المنطقة.والتقى سموه خلال الزيارة برؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لاحتياجاتهم، كما وجه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم.وشملت الزيارة مركز هديب، ومركز الرفيعة، ومركز زلوم ، ومركز طلعة عمار ، ومركز الشويحطية.رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.// انتهى //15:22ت م0103