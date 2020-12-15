سياسي / الامن التونسي يحبط عملية هجرة غير شرعية ويوقف 93 مهاجرا
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أحبطت قوات حرس السواحل بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقفت خلالها 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون التوجه نحو الحدود الايطالية .
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم أن من بين الموقوفين 3 تونسيين، وقد تم إيقافهم بعد تعطب قاربهم على بعد 42 كم شمال شرق سواحل المحافظة، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
// انتهى //
15:23ت م
0104