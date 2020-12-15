تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأحبطت قوات حرس السواحل بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقفت خلالها 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون التوجه نحو الحدود الايطالية .وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم أن من بين الموقوفين 3 تونسيين، وقد تم إيقافهم بعد تعطب قاربهم على بعد 42 كم شمال شرق سواحل المحافظة، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //15:23ت م0104