الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسحصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (التحلية) على شهادة الاعتراف بالتميز "R4E" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، ونالت تقييماً عالياً "4 نجوم" نتيجةً لالتزامها بأعلى معايير التميز المؤسسي.وبحسب تصنيف المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة تعدّ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الجهة الأولى على مستوى المملكة التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع الخدمات والطاقة لعام 2020.وجاء الإعلان من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عبر الاتصال عن بُعد على هامش الاجتماع الدوري لمجلس إدارة "التحلية" بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأعضاء مجلس الإدارة.وعلاوةً على حصد التصنيف الأوربي للجودة حققت "التحلية" في وقت سابق المركز الأول ضمن نموذج التميز الوطني في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها الرابعة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى سجل حافل من شهادات التميز المؤسسي من منظمات أخرى في المجالين الإداري والبيئي، إذ يعكس حصد "التحلية" لجوائز التميز من مؤسسات وجهات مستقلة واقعا مؤسسيا منظما جاء نتيجة لتبنّي المؤسسة المعايير العالمية للجودة متمثلة في البيئة ، والجودة الإدارية ، والسلامة والصحة المهنية ، والمختبرات.ويعدّ نموذج التميز للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة هو الأوسع انتشاراً في العالم ومن أرفع شهادات الاعتراف في التميز المؤسسي، ويقيّم الممكّنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي "القيادة، والإستراتيجية، والموارد البشرية، والموارد والشركاء، والخدمات والعمليات، ونتائج الأعمال الرئيسية ، ونتائج العملاء ، ونتائج العاملين ، ونتائج المجتمع" والمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة هي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، وتُعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتعدّ المرجع العالمي في تقييم التميز المؤسسي.// انتهى //15:30ت م0106