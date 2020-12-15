جيزان 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، محافظ العيدابي عبدالله الظافري , وعدداً من مشايخ القبائل وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان العسل السادس بالمحافظة.وأكد سمو نائب أمير جازان أهمية تضافر الجهود بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات ، والفعاليات السياحية والثقافية والرياضية ، ومنها مهرجان العسل الذي تستضيفه المحافظة سنوياً ، والتعاون مع الجهات الأمنية لحفظ الأمن وكل ما يخدم الصالح عام في ظل القيادة الرشيدة.وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والمتنزهين بالمحافظة التي تعد واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع السياحي التي تمتاز بجمالها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية وأجواء ربيعة على مدار العام كغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.//انتهى//15:35ت م0107