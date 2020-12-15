القاهرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستسلم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي خطابًا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك ردًا على الخطاب العاجل الذي وجهه "العسومي" إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة اللازمة له.وأفاد البيان الصادر عن رئيس البرلمان العربي اليوم أن المسؤول الأممي أشار في خطابه إلى أن الأمم المتحدة تلقت ردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بالموافقة على اقتراح الأمم المتحدة بإرسال بعثة خبراء لتقييم وضع خزان صافر النفطي، وأن بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، إضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر التسرب النفطي، وأنه في غضون الأسابيع القادمة سيتم الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات اللوجستية المسبقة.وأشار البيان إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة شدَّد على أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع الجهات المعنية لإنجاح هذه المهمة الحاسمة وبدء العمل في أقرب وقت ممكن، مُعبراً عن تقديره للحكومة اليمنية على دعمها وتعاونها في هذا الشأن.// انتهى //15:39ت م0109