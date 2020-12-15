القدس المحتلة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1300 فلسطيني من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة منذ منتصف العام الماضي .ونقلت مصادر محلية عن رئيس لجنة الدفاع عن أهالي العيسوية محمد أبو الحمص أن قوات الاحتلال حولت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة إلى ساحة تدريب لجنودها، واعتقلت منذ مايو 2019 وحتى اليوم أكثر من 1300 مواطن، منهم شبان تكررت اعتقالاتهم أكثر من 10 مرات.وبيّن أبو الحمص في تصريحات له اليوم أن قوات الاحتلال أصابت نحو 15 طفلا وفتى بالرصاص، كان آخرهم الفتى عمر أحمد محمود /17 عاما/ الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، في الـسادس من الشهر الجاري أطلقها عليه جنود الاحتلال.وأوضح أن قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بشكل يومي، وتستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في إطار هجمة واستهداف متواصل منذ عدة سنوات لكنها تصاعدت خلال العامين الماضي والجاري، حيث تتحول البلدة يوميا إلى ما يشبه ساحة حرب.// انتهى //15:42ت م0110