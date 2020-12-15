الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم , على الأفكار والمقترحات المتعلقة بالنشاطات الترفيهية والسياحية في المنطقة ودعم العملية التنموية والبيئية من خلالها.وتضمن العرض بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي , المواقع التي يمكن استثمارها بجدوى عالية عبر تهيئتها وصناعة الترفيه بالنظر لمقوماتها الطبيعية التي تعكس قيمة المكان وثقافته.وشدد سمو أمير منطقة الرياض على التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالسياحة والترفيه والبيئة بالمنطقة لتكامل الجهود وإيجاد عمل محترف بشكل مميز للمحافظات وتفعيل دور أبنائها وجهاتها ودعم المجالات كافة بها وتكوين روافد سياحية بالمنطقة بما يتطلع إليه أبناؤها.// انتهى //15:42ت م0111