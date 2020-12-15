الدمام 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة بمكتب سموه اليوم -بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة- , بمعالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.واستعرض سموه خلال اللقاء إستراتيجية المنطقة الشرقية التي سعت نحو توجيه التنمية بجميع مساراتها وبما يضمن كفاءة المخرجات الحالية والمستقبلية، والحد من المشكلات التنموية التي تؤثر سلبًا على المدن والمحافظات وسكانها.ووقّع سموه خلال اللقاء عقد مشروع إعداد الدراسة الفنية والمخطط الشامل لمسار التنمية الساحلي بالمنطقة الشرقية (طريق الأمير محمد بن سلمان).من جهته أكد معالي المهندس السلطان أن القفزات التي تمر بها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لم تكن لتصبح بهذا التطور والتغيير المستمر لولا الدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للوصول بالمنطقة إلى مراكز متقدمة على المستويات كافة.// انتهى//15:47ت م0112