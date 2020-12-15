بغداد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 577363 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12614, فيما تم تسجيل 2165 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 511639 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53110 , من بينهم 198 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:58ت م0136