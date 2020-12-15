رام الله 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن أن مخططات بلدية الاحتلال الإسرائيلي لبناء 8300 وحدة استيطانية في القدس هي استمرار لتطبيق خطة ترمب ونتنياهو، وخطة الضم.وقال محيسن في تصريحات له اليوم: إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يحاول استغلال المدة المتبقية من ولاية الرئيس ترمب لتوسيع وتكثيف الاستيطان خاصة في مدينة القدس.وأوضح أن القيادة تجري حراكا دوليا واسعا من أجل منع تنفيذ هذه المخططات، فيما تواصل فصائل العمل الوطني اجتماعها بشكل دوري لوضع خطط للتصدي لها.// انتهى //16:58ت م0137