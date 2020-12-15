القدس المحتلة - الخليل 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد عشر مواطنا فلسطينيا من محافظتي القدس المحتلة والخليل.وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة العيسوية، واعتقلت الأخوين محمد وروحي سامر الجيار، ورشيد درويش، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد هيثم مصطفى، وآدم فادي مصطفى، ومحمد عيسى بدر، ومحمود سلطان، والطفل محمد حمزة عبيد.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال محمد جابر أبو سل ، ورباح بلال الفضيلات من مخيم العروب شمال الخليل بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //16:59ت م0139