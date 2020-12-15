رام الله 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: "نحنُ في دولةِ فلسطين رغم ظروفِ الاحتلال التي نعيشُها، وجائحةِ كورونا التي فَرضتْ علينا أعباءً إضافية، نتحملُ التزاماتِنا وفقَ الاتفاقيةِ الإطاريةِ واتفاقِ باريس التي انضممْنا إليهما، وعلى مبدأ العدالةِ والإنصافِ بموجبِ القانون الدولي، وقدْ مارسْنا ذلكَ بشكلٍ عمليٍ خلالَ ترؤسِ دولةِ فلسطينَ لمجموعةِ الـ 77 ، والصين في مفاوضاتِ تَغيُر المناخ".وأوضح في كلمته في قمة الطموح للمناخ قائلا: "في فلسطينَ -وبسببِ القيودِ الجيوسياسيةِ التي يفرضُها الاحتلالُ الإسرائيلي- أصبحتِ التجمعاتُ الفلسطينيةُ مجزأةً ومنفصلةً عنْ بعضِها البعض".وأضاف: "إننا تعلَّمْنا كيفَ نعملُ في أصعبِ الظروفِ وكيفَ نُحّولُ الأزماتِ إلى فرصٍ للنمو، والانتقالِ نحو أنظمةٍ مستدامةٍ ومرنةٍ وتحولٍ تدريجي ومتسارعٍ نحو اللامركزية في تنفيذِ مشروعاتِ الطاقةِ المتجددةِ في البلداتِ والقرى المتباعدة، الأمرُ الذي يساعدُ على تخفيضِ تكاليفِ نقلِ الطاقةِ وتوفيرِها محلياً مما ينعكسُ إيجاباً على الاقتصادِ المحلي".كما قال عباس: إن إستراتيجيتنا تعتمدُ على تطويرِ بنيةٍ تحتيةٍ مستدامةٍ لتحقيقِ العدالةِ البيئيةِ لشعبِنا، والتوسعِ التدريجيِ للاستثمارِ في البنيةِ التحتيةِ منخفضةِ الكربونِ مثلَ الطاقةِ الشمسيةِ كوسيلةٍ للتعافي الاقتصادي خلال هذهِ الأوقاتِ غيرِ المسبوقة.// انتهى //16:59ت م0140