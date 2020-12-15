الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسحقق رثوان بداح الدوسري المركز الأول في كأس النادي (إنتاج) فئة الشقح التي أقيمت اليوم في أولى منافسات كأس النادي (إنتاج) ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 14 يناير المقبل في الصياهد.وتفوَّق الدوسري على السبيعي (حامل اللقب في النسخة الماضية) الذي تراجع إلى المركز الثاني، وحلَّ عمر العتيبي في المركز الثالث، وجاء سعد السبيعي "رابعاً ", وفايز السبيعي في المركز الخامس، ومقعد النفيعي في المركز السادس، وفي المركز السابع فيصل العتيبي, يليه سعود فهد العتيبي في المركز الثامن، ومحمد البقمي في المركز التاسع، وجاء ثقل هادي الدوسري عاشرًا.من جانب آخر أعلنت لجنة الحكام أسماء المتأهلين في كأس النادي (إنتاج) لون الحمر التي تُقام منافساتها غدًا الأربعاء، حيث تشهد المسابقة منافسة بين عشرة سعوديين وكويتيين اثنين, وهم: ملفي السبيعي "صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية"، وسعد السبيعي، وسعيد الشهراني، وسلمان السبيعي، وشويمان الحربي، وعبدالله الهاجري، وعجاب العتيبي، وفهد العتيبي، وماجد السبيعي، ومقعد الدوسري، والثنائي الكويتي نايف العجمي، ومزيد المطيري.// انتهى //17:01ت م0141