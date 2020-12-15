عام / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة ديفا جنوب شرق النيجر ، وأسفر عن 27 قتيلًا والعديد من الجرحى والمفقودين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن إدانته الشديدة لهذه العملية الإرهابية الجديدة في النيجر ، مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد الأمين العام التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ، المتمثل في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، مؤكدا دعم المنظمة للجهود التي تبذلها حكومة النيجر في مكافحة هذه الآفة.
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17:02ت م
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