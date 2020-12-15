الدمام 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة بمكتبه اليوم -عبر الاتصال المرئي-، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا، اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية.ونوه سموه خلال الاجتماع بعمل اللجان الفرعية التي تشكل العصب الرئيس الذي تعمل به اللجنة، مشيداً بالجهود الجبارة التي يقومون بها، التي أصبحت مثالاً يحتذى به في عمل الخير والدعوة للتسامح.فيما، نوه أعضاء اللجان الفرعية بدعم سموه للجنة وتسهيل كل ما يقدم لهم المساعدة في القيام بأعمالها، وتذليل العقبات أمامهم، ما يعكس حرص الحكومة الرشيدة على الاهتمام بكل ما يمس حياة المواطن والمقيم.وفي سياق متصل التقى سمو أمير المنطقة -عن بعد - بالمواطن منصور آل سليمان وكيل ورثة المقتول رضا آل سليمان, مثنيا على الموقف الإنساني الذي قاموا به، بعد عفوهم لوجه الله عن قاتل ابنهم، عاداً ذلك من أسمى صفات العفو والتسامح, كما التقى سموه -عن بعد - والد وأسرة محمد سالم عيضة المنهالي , وشكرهم على موقفهم الإنساني لعفوهم عن قاتل ابنهم.وقال سموه: "إننا مجتمع متكاتف متسامح نستقي تعاليمنا من ديننا الحنيف، الذي يوصينا بالعفو ونبذ الفرقة والدفع بالتي هي أحسن.// انتهى //17:10ت م0148