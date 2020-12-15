بغداد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.23 % , متوقفا عند 482.07 نقطة.وشهد المؤشر انخفاض اسهم 9 شركات , فيما ارتفعت اسهم 8 اخرى, وحافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,055,919,071 سهما, بقيمة 1,099,376,870 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 537 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:29ت م0150