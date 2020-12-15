طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسكشف عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس أن هناك بعض الإصابات بفيروس كورونا لا يظهر عليها أعراض مرضية.وأوضح الدغيس أنه في حالة فحص وإجراء تحاليل لعشر حالات اشتباه يكون 8 منها دون أعراض، مؤكداً أن هناك انتشارا كبيرا للمرض، والعالم يشهد الموجة الثانية، مُبينًا أن معدلات الإصابة بالفيروس في ليبيا "ثابت"، وأن حوالي 15% فقط من الحالات المختبرة تكون موجبة.وأفاد الدغيس أن الوضع لا يزال غير مستقر، ولا يمكن تحديد موعد انتهاء الوباء؛ لأن الأمر يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من عدمه، وأن الحذر ما زال قائما.// انتهى //18:05ت م0154