الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسبدأت بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بالخرطوم اليوم أعمال الورشة التدريبية عبر "تقنية الفيديو" حول الترابط بين أهداف التنمية الزراعية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بمشاركة ممثلي وزارات الزراعة في الدول العربية، وتستمر لمدة 3 أيام.وتهدف الورشة إلى تطوير المعرفة بخطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وغاياتها ومؤشراتها، وتعزيز معرفة المشاركين بالترابط بين خطة التنمية وأهدافها ومجال الزراعة والتنمية الزراعية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والتأسيس لقاعدة بيانات لسياسات وخطط ونقاط الارتكاز الخاصة بالتنمية المستدامة بوزارات الزراعة بالدول العربية.وتتضمن الورشة التدريبية حزمة محاضرات تدريبية عن الإطار التنموي العام، والانتقال من أهداف الألفية الإنمائية إلى أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تناولها للشأن الزراعي، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.// انتهى //18:05ت م0155