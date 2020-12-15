اقتصادي / بورصة بيروت تُغلق على تراجع بنسبة 0.10 %
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
بيروت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.10% أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 609.52 نقاط.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 113 ألفاً و211 سهماً، بقيمة 2 مليون و75 ألفاً و977 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 50 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و227 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و234 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:08ت م
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