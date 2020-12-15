بيروت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.10% أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 609.52 نقاط.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 113 ألفاً و211 سهماً، بقيمة 2 مليون و75 ألفاً و977 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 50 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و227 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و234 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:08ت م0156