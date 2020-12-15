عام / موريتانيا تحصل على 200 ألف دولار مقدمة من الإيسيسكو لمواجهة جائحة كوفيد 19
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
نواكشوط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
قدمت منظمة العالم الإسلامي "الإيسيسكو" 200 ألف دولار لموريتانيا من أجل مجابهة جائحة كوفيد 19 .
وثمن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي وقوف الإيسسكو إلى جانب موريتانيا خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال اقتناء معدات سمعية وبصرية منتصف العام الجاري للمساعدة في تنفيذ برنامج الحكومة في مجال التعليم عن بُعد.
وأوضح أن تدخل الإيسيسكو بمساعدة مؤسسة الوليد الإنسانية بهذا المشروع في هذا الظرف الخاص سيسهم دون أدنى شك في الحد من تأثيرات الجائحة على موريتانيا.
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18:10ت م
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