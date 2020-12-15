الجزائر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسلم إرهابي نفسه للسطات العسكرية الجزائرية في مدينة تمنراست جنوب الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدات أخرى من الجيش تمكنت من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وورقلة والأغواط، كما تم إيقاف (46) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والطارف.// انتهى //18:11ت م0158