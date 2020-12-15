سياسي / إرهابي يسلم نفسه للسطات الجزائرية وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
الجزائر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
سلم إرهابي نفسه للسطات العسكرية الجزائرية في مدينة تمنراست جنوب الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدات أخرى من الجيش تمكنت من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وورقلة والأغواط، كما تم إيقاف (46) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والطارف.
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18:11ت م
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