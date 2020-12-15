الرياض 30 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 15 ديسمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني.وقال الملك المفدى " تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا ترو أي سوء أو مكروه".// انتهى //18:14ت م0159