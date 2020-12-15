أبوجا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستبنت جماعة "بوكوحرام" الإرهابية اليوم عملية اختطاف مئات الطلاب في محافظة كاتسينا شمالي نيجيريا.وأعلنت السلطات النيجيرية وفق وسائل إعلام محلية استمرار اختفاء 330 طالبًا بعدما تعرضت مدرستهم الثانوية الحكومية في منطقة كانكارا لهجوم على يد مسلحين مساء الجمعة.مما يذكر أن نحو 600 طالب تمكنوا من الهرب والنجاة من الاختطاف بعدما توجهوا نحو الغابة القريبة من المدرسة، وخرجوا منها تباعا مع انتهاء الهجوم.ومنذ عام 2015 نفذت الجماعة هجمات في البلدان المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، ولقي ما لا يقل عن ألفي شخص مصرعهم خلال هجمات الجماعة في حوض بحيرة تشاد.// انتهى //18:26ت م0162