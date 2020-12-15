عـدن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسرحبت اليمن بإعلان رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها الليلة الماضية: إن هذا الإعلان يمثل خطوةً مهمة نحو عودة السودان لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه الدعم للسودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.// انتهى //18:40ت م0165