سياسي / اليمن يرحب بإعلان رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
عـدن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
رحبت اليمن بإعلان رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها الليلة الماضية: إن هذا الإعلان يمثل خطوةً مهمة نحو عودة السودان لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه الدعم للسودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.
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18:40ت م
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