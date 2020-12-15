كانبيرا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسانعقد اليوم اجتماعًا افتراضيًا بين وزراء خارجية أستراليا ماريز باين وإندونيسيا ريتنو مارسودي وتيمور الشرقية أدلجيزا كازفيه ريس ماغنو، لمناقشة تعزيز التعاون الثلاثي.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة باين في بيان صادر عن مكتبها: إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على توسيع وتعميق التعاون الثلاثي للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة وشاملة ومزدهرة، حيث تُحترم حقوق جميع الدول ويتم الحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل والاستقلال السياسي لكل بلد.وأضاف البيان: "أقر الوزراء بالقِيم الديمقراطية المشتركة لأستراليا وإندونيسيا وتيمور الشرقية، والالتزام بالحوار والتعاون، وسيادة القانون، والتنمية والازدهار للجميع".// انتهى //18:42ت م0166