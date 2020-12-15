عـدن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسدعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح منسقية الشؤون الإنسانية باليمن إلى تحميل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية.وعبّر الوزير فتح في بيان صحفي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن إدانته لتكرار تجنب منسقية الشؤون الإنسانية باليمن الإدانة الواضحة للميليشيات المسلحة الحوثية في كل الجرائم المتعمدة والواضحة التي ترتكبها بشكل واضح في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وحجة اليمنية وغيرها من المحافظات في بياناتها تجاه ما يجري في اليمن من جرائم تقوم بها الميليشيات التي كان آخرها قصفها لنادي رياضي بمدينة تعز اليمنية, الذي أسفر عن مقتل الكابتن الرياضي ناصر الريمي ونجله وجرح طفلين آخرين.وأشار فتح إلى أن المنسقية ومكتبها يتحملان المسؤولة المباشرة عن التستر المستمر عن الجناة، مطالباً منسقية الأمم المتحدة في اليمن بتسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة، وتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تقوم بها سواء من حيث قصف مخازن الإغاثة أو قتل واحتجاز العاملين في المجال الإنساني أو الجرائم الإرهابية التي تقوم بها بشكل يومي ضد المدنيين.وطالب وزير الإدارة المحلية اليمني منسقية الأمم المتحدة في اليمن بإعادة النظر في بياناتها الصادرة تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن والعمل بموجب المواثيق الإنسانية التي نصت عليها الأمم المتحدة.// انتهى //18:44ت م0167