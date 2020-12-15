إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسوافقت الحكومة اليابانية على تقديم دعم بقيمة 9.5 ملايين دولار لباكستان لمساعدتها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.وقد تم التوقيع على اتفاقية اليوم في إسلام آباد، حيث وقعها وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية نور أحمد، فيما وقعها عن جانب اليابان سفيرها لدى باكستان ماتسودا كيونينوري.وبموجب الاتفاقية سيتم صرف الدعم الذي قدمته اليابان لتوفير أكثر من 30 نوعا من المعدات الطبية للمؤسسات الطبية الباكستانية عبر هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية.// انتهى //19:54ت م0171