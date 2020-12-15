الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس, في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في اجتماعه الـ 74 في مسقط برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح, وبحضور أعضاء المكتب.وجرى استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030م.من جانب آخر شهد الجناح الخاص بملف الرياض 2030 في مسقط اليوم زيارة عدد كبير من مسؤولي اللجان الأولمبية ورؤساء الاتحادات الآسيوية, إضافة إلى الوفود الدولية المشاركة في اجتماع اللجنة العمومية، وكان في استقبالهم سمو الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل الذي عقد عدداً من الاجتماعات بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عيد الثقفي مع المسؤولين العرب والآسيويين.// انتهى //19:59ت م0173