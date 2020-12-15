الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسحدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة, وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو , السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40, وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.وكانت الصحة قد أعلنت سابقاً عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020 وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة, والحصول على اللقاح مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //20:30ت م0174