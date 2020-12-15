لوكسمبورغ 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42250 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثمانية حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 418 حالة وفاة.// انتهى //21:00ت م0180