عام / لوكسمبورغ تسجل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
لوكسمبورغ 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42250 إصابةً.
وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت ثمانية حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 418 حالة وفاة.
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