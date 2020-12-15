الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، المُقام حاليًّا في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض، اليوم، تأهل ١٣ مشاركًا في منافسات «كأس النادي» للون الصفر.وشهدت المنافسة تسجيل ٢٨، شارك منهم ٢٠، وتأهل منهم ١٣، حيث خرج ٧ من المنافسة بعد التحكيم الأوَّلي، ومن المقرر أن تُعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الخميس المقبل.وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: بخيت بن مانع الدوسري، تركي بن بنيدر الشمري، تركي بن محمد السبيعي، حرقان بن فهيد الشوية، دبيان بن معيض السبيعي، زعل بن فهيد الديحاني، ضيف الله بن جحيلان المطيري، طلال بن علي آل صالح، عبدالله بن عبدالعزيز السلطان، محمد بن ناصر العجمي، محيميد بن مفلح النفيعي، مشرف بن فهد الرشيدي، ناصر بن علي العجمي.// انتهى //21:04ت م0183