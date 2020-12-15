جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستنظّم غرفة جدة غداً، "عن بعد" ورشة عمل بعنوان "التسعير الصحيح".وتتناول الورشة مجموعة من المحاور تتضمن: مفهوم وأهمية التسعير، أهداف التسعير، العوامل المؤثرة على التسعير، وإستراتيجيات التسعير، وتحديد السعر المناسب.ودعت غرفة جدة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الورشة المحددة من الساعة 8 إلى 9 مساءً، والتسجيل عبر برنامج "ZOOM" على الرابط: https://t.co/ajw1TGwcbC?amp=1.// انتهى //21:05ت م0184