اقتصادي / " التسعير الصحيح" ورشة عمل بغرفة جدة غداً
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
تنظّم غرفة جدة غداً، "عن بعد" ورشة عمل بعنوان "التسعير الصحيح".
وتتناول الورشة مجموعة من المحاور تتضمن: مفهوم وأهمية التسعير، أهداف التسعير، العوامل المؤثرة على التسعير، وإستراتيجيات التسعير، وتحديد السعر المناسب.
ودعت غرفة جدة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الورشة المحددة من الساعة 8 إلى 9 مساءً، والتسجيل عبر برنامج "ZOOM" على الرابط: https://t.co/ajw1TGwcbC?amp=1.
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21:05ت م
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