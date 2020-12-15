تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسمنحت ألمانيا لتونس اليوم، هبة مالية تقدر بثلاثة ملايين يورو، في إطار اتفاقية تعاون حول إنشاء تحالف تونسي ألماني للهيدروجين الأخضر.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر في تونس.وأكدت وزيرة الطاقة التونسية سلوى الصغير في كلمة لها بهذه المناسبة، أهمية هذا التحالف كون سوق الهيدروجين الأخضر يعد قطاعاً ناشئاً في أوروبا وتسعى تونس إلى أخذ موقع فيها لوفرة مواردها المتجددة.// انتهى //21:07ت م0185