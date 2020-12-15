المنامة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسرحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف ما يسمى بـ"سرايا المختار" منظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، كونها خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.وأشادت بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة كافة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدةً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.// انتهى //21:16ت م0188