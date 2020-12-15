الكويت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأكد المتحدثون في مؤتمر اتحاد الناشرين العرب الافتراضي الخامس اليوم أهمية وضرورة دعم الناشر العربي ليتمكن من مواصلة القيام بواجبه في عالم الكتاب وتحدي الواقع الذي يمر به العالم بأسره نظراً لتداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) وتمكين الناشر العربي من تجاوز الصعوبات الراهنة.وقال المتحدثون في جلسات المؤتمر الذي افتتح اليوم تحت شعار (صناعة المحتوى والتحديات) ويستمر يومين: إنه رغم الظروف الصعبة وحدة الجائحة والتحدي الكبير أصر الاتحاد على إقامة مؤتمره الذي يعد بحد ذاته تحدياً يطرح مجموعة قضايا تهم المثقف العربي.وفي هذا الصدد، أكد المتحدثون في جلسة الافتتاح أهمية النشر العربي ودور الناشرين في هذه المرحلة الفاصلة، عادين أن المؤتمر يشكل بدوره فرصة سانحة للنقاش الجاد والحوار البناء لتبادل الأفكار التي تقود لصالح الناشر والقارئ العربي.ونوهوا بمكانة الناشر العربي على مستوى العالم، معربين عن تفاؤلهم بأن تتجه صناعة النشر في جميع الدول العربية نحو التطور والنماء في القريب العاجل رغم التحديات.كما أعربوا عن أملهم بأن يصل المؤتمر إلى توصيات ضمن محاوره الخمسة على أن تحمل في طياتها الحلول الناجعة لحل جميع المشكلات التي تعترض صناعة النشر ولاسيما في ظل جائحة كورونا.// انتهى //21:36ت م0190