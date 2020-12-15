أسمرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بالعاصمة أسمرة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.// انتهى //22:12ت م0204