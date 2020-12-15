عمّان 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لشخص وتهريب مخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش الأردني في بيان صحفي: إنه قواعد الاشتباك طُبِّقَت على المتسلل،ما أدى إلى تراجعه داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبِطَ 14 كف حشيش، وقد حُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة.// انتهى //22:18ت م0212