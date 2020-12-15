عام / إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
عمّان 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لشخص وتهريب مخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.
وقال الجيش الأردني في بيان صحفي: إنه قواعد الاشتباك طُبِّقَت على المتسلل،ما أدى إلى تراجعه داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبِطَ 14 كف حشيش، وقد حُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
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22:18ت م
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