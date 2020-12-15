حفر الباطن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, مبادرة " إرادة وطاقة لا إعاقة", التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن لتطوير وتقديم الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة, بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي وعدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية والأهلية المشاركة ضمن المبادرة.واستعرض سمو محافظ حفر الباطن, منجزات وأعمال الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما يمتلكون من مواهب وقدرات, وذلك ضمن المعرض المصاحب للحفل.وتخلل فقرات الحفل عرض مرئي عن المبادرة وأهدافها ومراحل التنفيذ وصولا لتحقيق الغايات المنشودة، كما ألقى عدد من الجهات المشاركة بالمبادرة كلمات استعرضوا خلالها أطر التفاهم والمستهدفات المخصصة لكل جهة والدور المقدم تجاه تحقيق الأهداف وتقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.وفي ختام الحفل شهد سموه, توقيع مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية والأهلية ومركز التنمية الاجتماعية حول المبادرة والأدوار المتفاهم عليها لتقديم الخدمات وتحقيق الأهداف وفق الاتفاقيات.// انتهى //22:51ت م0215