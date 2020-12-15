الأمم المتحدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأطلقت الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م في الأرض الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.8 مليون شخص من الفئات الضعيفة، بقيمة 417 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية.وأوضحت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لوشيا إلمي في بيان صحفي اليوم، أن تأثير الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة والانقسامات الداخلية، وعدم الاحترام الكافي لحقوق الفلسطينيين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، كل ذلك تفاقم الآن بسبب كوفيد-19.وأشارت إلى أنه اجتمع أكثر من 200 منظمة وشريك، بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية، وكيانات الأمم المتحدة، لصياغة الخطة التي تتكون من 186 مشروعاً إنسانياً.// انتهى //22:54ت م0216