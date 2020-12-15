الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية توفير ثمانية ملايين و 400 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19), من المقرر أن تستقبله في الربع الأول من العام 2021م.وذكرت مدير عام إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح عبدالله في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لتأمين الاستعداد المبكر لاستقبال أولى الشحنات من اللقاحات منذ الشهر الماضي, وذلك عبر تقييم جاهزية سلاسل الإمداد والتوريد وتحديد الحاجة من الدعم الفني اللازم لضمان رفع قدرات الكوادر الصحية ذات الصلة.وأبانت ان الوزارة بصدد الفراغ من تحديد التكلفة الكلية لضمان وصول اللقاح بشكل آمن ومجاني لكل الفئات المستهدفة.وأشارت إلى أن عملية البدء في التطعيم تسبقها عملية التخطيط القاعدي من المحليات وحتى المستوى الاتحادي التي يُشرَكُ فيها جميع المحليات وأصحاب المصلحة والشركاء قبل الاعتماد النهائي, كما ستعتمد آلية التوزيع على التسجيل المسبق لمن تنطبق عليهم الشروط.// انتهى //22:55ت م0217