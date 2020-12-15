تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسألغى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارته إلى إيطاليا، بعد إصابة وزير الاقتصاد المرافق له علي الكعلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن رئيس الحكومة عاد اليوم إلى تونس بعد زيارته لفرنسا، وألغى الزيارة الرسمية التي كان من المفترض أن يجريها إلى إيطاليا بعد ثبوت إصابة وزير الاقتصاد المرافق له بالفيروس.وأوضح البيان أن رئيس الحكومة خضع فور عودته إلى تونس لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا.// انتهى //22:55ت م0218