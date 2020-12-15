أنجامينا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسوقع الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو اليوم، على القانون الأساسي للدستور الجديد، الذي أُكملت مراجعته والمصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية.ودعا الرئيس التشادي وفق بيان لرئاسة الجمهورية، المواطنين التشاديين إلى التلاحم والعيش سوياً وقبول الآخر، مضيفا أن هذا الدستور هو ثمرة لتوافق التشاديين.ويتكون الدستور الجديد الذي دخل اليوم حيز التنفيذ، من 244 مادة وينقسم إلى 16 عنواناً.// انتهى //22:58ت م0220