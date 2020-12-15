الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسكشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن أن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا ينص على أن سد النهضة للتعبئة والتشغيل وليس لإقامة مشروعات.وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم, أن بلاده تشترط تغيير منهجية التفاوض ومنح الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لحل أزمة سد النهضة، لافتاً النظر إلى أنه لا يوجد موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية.وقال: استطعنا حل 90% من خلافات سد النهضة في يونيو الماضي لكننا لم نشهد تقدماً بعدها، وهناك ثلاث نقاط جوهرية لم يُتفق عليها بشأن أزمة سد النهضة.وأشار وزير الري السوداني إلى أن أن كمية المياه المخزنة في سد النهضة نقطة أساسية في التفاوض حول الأزمة، محذراً في الوقت نفسه من آثار سلبية للسد على بلاده قائلاً: "إن الجفاف المستمر سيؤثر على توليد الكهرباء في خزان سنار وسد الروصيرص بسبب سد النهضة ".// انتهى //23:01ت م0221