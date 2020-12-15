عرعر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسانطلقت في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس الجلسة الحوارية للشعر والشعراء ،وذلك في خيمة الموروث والتراث في مقر الجمعية .ونوقش عدد من المواضيع المتعلقة بالشعر والموروث، واعتماد برنامج خيمة الموروث الشهرية.وتضمنت برامج خيمة الموروث فنون العرضة السعودية والسامري والدحة والهجيني والحندة والربابة والإنشاد والفن الشعبي والموسيقى، بالإضافة إلى عقد ورش العمل والمحاضرات التي تهتم بالتراث والموروث والفلكلور.// انتهى //23:06ت م0223