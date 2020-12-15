نيوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.من جهته أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ماعبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //23:38ت م0225