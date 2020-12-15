الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان اللواء ركن عبدالرحمن إبراهيم في الخرطوم اليوم، بالقائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان "اليونتامس" ستيفان خوري.وقدم المفوض شرحاً مفصلاً لبرامج المفوضية خلال الفترة القادمة التي تشهد إنفاذ اتفاقية السلام الموقعة بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا مؤخراً.وأضاف أن المفوضية تضطلع بدور محوري في برامج نزع السلاح والتسريح، وتنفيذ مشاريع الاستقرار والأمن المجتمعي والحد من انتشار الأسلحة.من جهتها، عبرت ستيفان عن سعادتها باللقاء الذي يعد امتداد لتعاون مثمر لدعم وإنفاذ برامج المفوضية من خلال التعاون بين وكالات الأمم المتحدة كافة.// انتهى //23:47ت م0227