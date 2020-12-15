رفحاء 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنظم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع النادي الأدبي ممثلا باللجنة الثقافية في محافظة رفحاء اليوم، محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان في النظام الوطني والدولي " في قاعة جمعية "وارف"الخيرية بالمحافظة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ألقاها مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيد بن راكد الرويلي، تناول فيها أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بالإضافة لعدد من لوائح وأنظمة حقوق الإنسان في المملكة.// انتهى //23:59ت م0230