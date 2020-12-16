الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستقيم لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتنس غداً "عن بعد " دورة صقل لحكام الدرجة الثالثة والمستجدين .ويحاضر في الدروة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف مسؤول إدارة الحكام بالاتحاد، ويشرح من خلالها قانون اللعبة والتعديلات التي جرت على القانون، ويشرح واجبات الحكم العام وحكم الكرسي ورجال الخطوط وكيفية التعامل مع الإجراءات التنظيمية المصاحبة للبطولات، ووجود الفريق الطبي استنادا للإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الرياضة في برتوكول عودة النشاط الرياضي.// انتهى //00:02ت م0233