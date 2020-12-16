مكة المكرمة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم يرافقه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وعدد من المختصين بالأمانة مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة، الممتد من حدود طريق عثمان بن عفان – رضي الله عنه – (الدائري الثالث) وصولاً إلى مشارف الحرم المكي الشريف،ويسهم مشروع طريق الملك عبد العزيز في معالجة العشوائيات بالعاصمة المقدسة من خلال حصر ومعالجة كامل العقارات البالغ عددها ما يقرب من 4000 عقار في الأحياء العشوائية في فترة زمنية قياسية بلغت 5 أعوام، ووصلت جملة التعويضات التي سُلمت للمستفيدين حوالي 10 مليارات ريال.ويضم مسار طريق الملك عبدالعزيز عدداً من المسطحات الخضراء، وفنادق عالمية، ومراكز ومحال تجارية، والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية المتكاملة، وتبلغ مساحة جميع المسطحات البنائية 6.34 ملايين متر مربع، ويتوسط المشروع مسجد الملك عبدالله – رحمه الله – والذي تبلغ مساحته 141 ألف متر مربع، كما سيوفر المشروع وسائل نقل متعددة تشمل شبكة حافلات ترددية، وقطار مترو مكة والتي يستفيد منها حوالي 5 ملايين زائر ومقيم بالعام في أوقات الذروة، وسيكون طريق الملك عبدالعزيز معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات، لتسهم في تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين .// انتهى //00:03ت م0234