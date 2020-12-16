جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم, ندوة ثقافية افتراضية بعنوان "دور المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسط مشاركة نخبة من المختصين.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الندوة تهدف إلى التعريف بجهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وتميزها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي يتحقق معها الاعتدال والوسطية في حماية حقوق الإنسان، وبما يخدم مصلحة الفرد، والمجتمع، والوطن .من جهته أوضح الأستاذ المساعد في حقوق الإنسان بقسم القانون العام الدكتور أحمد بالطو خلال مشاركته في الندوة أن الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة ظهر أثره على العديد من الأنظمة السعودية.بدوره تناول الأستاذ المساعد في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب الدكتور عطية السلمي خلال حديثه في محور الشباب وتعزيز قيم المواطنة عن ما قدمته المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله - إلى الوقت الراهن من مشاريع تهدف في المقام الأول إلى تنمية العنصر البشري، مشيدا بالقيم السائدة في المجتمع وسبل تدعيمها للحفاظ على المقدرات والمكتسبات الحضارية ودور الشباب تجاه ذلك.واختتمت الندوة بمشاركة المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان باعثمان بالحديث عن محور دور جامعة المؤسس في تعزيز الحقوق والواجبات بين طلابها ومنسوبيها، مستعرضاً اللوائح والأنظمة التي تبنتها الجامعة، وتهدف إلى دعم قيم النزاهة والعدالة والصدق، واحترام النظام، وتحدد حقوق وواجبات المنسوبين.// انتهى //00:06ت م0235